“Голосуйте, ми прикриємо!” Українські військові на позиціях мають усе необхідне для виконання завдань, – ООВ

У період з 18 по 28 березня під керівництвом Командувача об’єднання єднаних сил, генерал-лейтенанта Сергія Наєва відбулися перевірки бойової служби на позиціях, що розташовані на передньому краї фронту.

Здійснені перевірки та тренування резервів, уточнені завдання підрозділів розвідки, артилерії та контрснайперської боротьби.

Командувач об’єднання єднаних сил особисто перевірив готовність сил і засобів бригад на всіх загрозливих напрямках, вивчив положення та характер дій ворога перебуваючи безпосередньо на передньому краю.

Станом на п’ятому ятницю, 29 березня, в усіх підрозділах, що виконують бойові завдання в районі проведення операції ОС, посилена пильність та ведення розвідки щодо завчасного викриття намірів російсько-окупаційних військ, уточнено порядок вогневого ураження противника у разі проведення ним провокацій, локальних наступальних дій та на випадок більш суттєвого загострення.

Як зазначають військові, Об єднані сили мають усе необхідне для виконання завдань зі стримування російсько-окупаційних військ.

З усіма силами і засобами проведені заходи взаємодії, підрозділи поповнили боєприпасами та матеріально-технічними засобами.