Ердоган звинуватив США у фінансовому тиску на Туреччину

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переконаний, що країни Заходу, насамперед США, винні у провокуванні економічної кризи у його державі.

“За маніпуляціями, що малі місце в серпні 2018 року на валютному ринку Туреччини стояти спроби окремих країн Заходу, головним чином США, чинити тиск на Анкари”, – заявив Ердоган.

Він висловив переконання, що таким чином робляться спроби вплинути зокрема на політичну ситуацію в країні напередодні місцевих виборів, які відбудуться в Туреччині 31 березня.

Ердоган вказавши на зниження інфляції в Туреччині та зменшення ставок по кредитах. Але заявив, що це питання “набагато ширше”, його вирішенню відбувається на рівні держави, а не є справою керівників у регіонах.