Силовики затримали харківських поліцейських, підозрюваних в отриманні 7000$ хабара

За його словами, старший лейтенант і майор одного з районних відділень поліції Харкова вимагали 7 тисяч доларів США від місцевого жителя.

За гроші правоохоронці обіцяли не притягувати його до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з оборотом наркотичних речовин. Крім цього, співробітники поліції обіцяли чоловікові прикривати його незаконний бізнес. Підозрюваних затримали силовики СБУ в момент передачі грошей.

Силовики затримали харківських поліцейських, підозрюваних в отриманні хабара. Фото: СБУ

Також повідомляється, що за фактом затримання було відкрито кримінальне провадження за статтею 368 КК України. Зараз тривають слідчі дії.