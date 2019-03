Кіану Рівз став героєм дня завдяки несправному літаку

Літак, що летів з Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, був змушений здійснити аварійну посадку в Бейкерсфилде через механічної несправності. Лайнер благополучно приземлився, але його пасажири зіткнулися з проблемою, як подолати решту 160 кілометрів і дістатися до місця призначення.

На щастя, на борту виявився американський актор Кіану Рівз, відомий своїми добрими справами і джентльменськими вчинками. Він і взяв на себе роль переговірника з персоналом авіакомпанії. Перевізник запропонував пасажирам два варіанти розвитку подій – почекати три години, щоб забрати свій багаж і потім відправитися в Лос-Анджелес або виїхати протягом години і отримати свої речі пізніше.

keanu got stranded somewhere in california and had to take a bus instead of a plane and some guy filmed the entire experience and i am BEGGING yall to watch this pic.twitter.com/I1TmLOEYiK

— ᴄ ᴀ ᴛ (@keanusgf) 24 березня 2019 р.

Рівз вирішив дочекатися багаж і виїхати пізніше. Разом з ним через три години в Лос-Анджелес виїхав і Брайан Ри, ілюстратор з New York Times. Саме він і розповів про пригоди із зіркою в своєму Instagram.

Hey everyone – there’s been a lot of attention about a recent story I posted about an “adventure“ on a minibus with one of the great humanitarians (and fav actors) of our time. I don’t have anything to add other than that all the passengers were incredibly kind and lovely people, including the folks who took care of us in Bakersfield, CA. Perhaps though, with all this attention we can do some good. In the spirit of what a generous person Mr. Reeves is here are a few charities that you might consider donating to (if you don’t already). If you do have copies of the video (news outlets:), please attach links to these charities alongside them. Maybe we do a little good. 🙏 I posted links to charities stories in so you can easily click to each of these. 🚐🌴🦄💛 Song: it’s Such a Pretty World Today / Wynn Stewart #itssuchaprettyworldtoday www.sickkidsfoundation.com www.standuptocancer.org www.scorefund.org www.wildlifewaystation.org www.coachart.org/get-involved www.coachart.org www.stjude.org www.cityofhope.org/giving

Щоб скоротати час і розважити попутників, Кіану почав читати цікаві факти про Бейкерсфилде, а потім включив музику на своєму телефоні.

У підсумку після складного перельоту і зустрічі зі знаменитістю всі пасажири досягли пункту призначення.

«Той випадок, коли твій літак мало не розбився і довелося здійснити аварійну посадку в віддаленому аеропорту, але принаймні у Кіану Рівза був такий же поганий день, як і у тебе», – написав один з пасажирів у своєму Twitter.

That time when your flight out from #GDC almost crashes and you have to emergency land in a remote airport but at least Keanu Reeves is as having a bad day as you are. pic.twitter.com/XSPa1wlNuO

— Amir Blum (Unboxed) (@CheesyJedi) 24 березня 2019 р.

За матеріалами Lonely Planet.

