На виїзді з Києва Infinity протаранив стоїть ЗІЛ: колесо відлетіло, люксовий седан перекинувся

У п’ятницю, 29 березня, на виїзді з Києва біля населеного пункту Катеринівка сталося ДТП з перекиданням. В результаті зіткнення з вантажівкою ЗІЛ 5301 купе Infinity G37 перевернулося. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Аварія трапилася близько 09:00.

За словами водія Infinity, він їхав по житомирській трасі у бік Києва в середній смузі. В попутному напрямку в крайній правій смузі стояв ЗІЛ. Чоловік стверджує, що його підрізала машина з лівого боку. Щоб піти від зіткнення він різко прийняв вправо і влетів у вантажівку.

Від удару легковик перекинувся на дах, а у Зіла виривало колесо. На щастя, обійшлося без постраждалих. У момент аварії в Infinity був тільки водій. На під’їзді до Києва утворилася велика пробка, так як ДТП зайняло дві смуги. Подробиці інциденту встановлюються.