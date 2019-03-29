З 1 квітня роботодавців зобов’язаннями яжуть облаштовувати робочі місця для людей з інвалідністю

1 квітня набувають чинності нові державні будівельні норми щодо інклюзивності, якими, зокрема, передбачено обов’язок роботодавців облаштовувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю.

За його словами, наразі в Україні близько 3 людей з інвалідністю, 80% з них — працездатні люди, які через недоступність громадського простору не можуть використати своє право на працю.

«У новому ДБН щодо інклюзивності міститься близько 100 якісніх змін для обов’язкового створення доступного простору для всіх маломобільних груп. У тому числі, прописане обов’язкове влаштування частини робочих місць при проектуванні підприємств, установ і організацій доступними для людей з інвалідністю. Звичайно, що і будівлі цих закладів повинні також мати реальний безбар’єрний простір ззовні та всередині», — заявив Парцхаладзе.

За його словами, нові будівельні норми передбачають, що робочі місця для людей з інвалідністю мають розташовуватись не більш ніж за 50 метрів від туалетів, пристроїв питної води та розігрівання їжі.

«Якщо проектується спеціалізоване робоче місце для конкретної людини з інвалідністю, то воно повинно включати комплект меблів, обладнання та допоміжні пристрої, пристосовані для конкретного виду інвалідності. Площа 1 робочого місця в офісних та адміністративних приміщеннях для особи з інвалідністю, яка пересувається на візку — не менше 5,65 кв. м.», — додав Парцхаладзе.

В уряді сподіваються, що застосування нових норм щодо інклюзивності сприятиме працевлаштуванню людей з інвалідністю та забезпечить їх право на працю.