На березі Дніпра у Києві знайшли останки людини

У четвер, 28 березня, в Дарницькому районі Києва неподалік від вулиці Здолбунівській виявили людські останки. Кістки лежали на березі Дніпра.

Як вдалося з’ясувати правоохоронцям, хлопець гуляв на березі Дніпра і звернув увагу на дивний предмет. Коли він підійшов ближче і копнув палицею, то з землі викотився череп. На місце прибула слідчо-оперативна група, вони оглянули місце події. Поліцейські встановили, що в землі лежать людські останки.

Зовні ніяких пошкоджень не виявлено. При цьому стало зрозуміло, що тіло знаходилося в цьому місці досить тривалий час. Найімовірніше вдалося знайти останки, так як вода річки вимила грунт. На місці працював екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Стать, вік та інші подробиці будуть з’ясовувати судово-медичні експерти.