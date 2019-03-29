В Єгипті знайшли палац Рамзеса II

Археологічна експедиція університету Нью-Йорка, що працювала на розкопках храму Рамзеса II в Абідосі, виявила в південно-західній його частині прохід в інше приміщення. Це будівля примикало до храму і було прикрашено картушем Рамзеса Великого. Археологи вважають, що вони знайшли палацовий зал для урочистих прийомів. Одне з підтверджень — заставний камінь, прикрашений ім’ям фараона.
За словами Мустафи Вазірі, глави міністерства старожитностей Єгипту, вперше за 160 років археологам доведеться змінити передбачуваний план храму.
Експрес-інформація по країні
Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на
Синайському півострові в Азії.
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Столиця – Каїр
Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)
Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)
Офіційна мова – арабська
Релігія – мусульманство
ІЛР – 0,690 (108-я в світі)
ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)
Валюта – єгипетський фунт
Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією
Стіни церемоніального залу складені з цегли-сирцю та облицьовані вапняком. Також збереглося підстава трону, прикрашене ім’ям Рамзеса Великого, і кілька колон з пісковика.
Руїни Абидоса знаходяться недалеко від Каїра, в долині Нілу. Ділянка, де велися розкопки, є місцем спочинку багатьох знаменитих фараонів. Тут знаходилося безліч храмів — наприклад, присвячених Осірісу або фараона Мережі I.
Рамзес Великий правив Єгиптом з 1279 за 1213 рік до н. е .. Це був прославлений воїн, який очолив безліч успішних військових кампаній і по праву носив ім’я А-нахту, що означає «Переможець». Шанування його в Єгипті було надзвичайно велике.
Як писав портал «Навколо світу. Україна», у Єгипті археологи знайшли древній порт.
За матеріалами Newsweek
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