В Єгипті знайшли палац Рамзеса II

Археологічна експедиція університету Нью-Йорка, що працювала на розкопках храму Рамзеса II в Абідосі, виявила в південно-західній його частині прохід в інше приміщення. Це будівля примикало до храму і було прикрашено картушем Рамзеса Великого. Археологи вважають, що вони знайшли палацовий зал для урочистих прийомів. Одне з підтверджень — заставний камінь, прикрашений ім’ям фараона.

За словами Мустафи Вазірі, глави міністерства старожитностей Єгипту, вперше за 160 років археологам доведеться змінити передбачуваний план храму.

Експрес-інформація по країні

Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на

Синайському півострові в Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Каїр

Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)

Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,690 (108-я в світі)

ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)

Валюта – єгипетський фунт

Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією

Стіни церемоніального залу складені з цегли-сирцю та облицьовані вапняком. Також збереглося підстава трону, прикрашене ім’ям Рамзеса Великого, і кілька колон з пісковика.

Руїни Абидоса знаходяться недалеко від Каїра, в долині Нілу. Ділянка, де велися розкопки, є місцем спочинку багатьох знаменитих фараонів. Тут знаходилося безліч храмів — наприклад, присвячених Осірісу або фараона Мережі I.

Рамзес Великий правив Єгиптом з 1279 за 1213 рік до н. е .. Це був прославлений воїн, який очолив безліч успішних військових кампаній і по праву носив ім’я А-нахту, що означає «Переможець». Шанування його в Єгипті було надзвичайно велике.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», у Єгипті археологи знайшли древній порт.

За матеріалами Newsweek

Читайте також:

Чому у давньоєгипетських статуй зламані носи?

В Єгипті знайшли древнього сфінкса з головою барана

В Єгипті знайшли скелет, який сидить поруч з могилою