У Туреччині при пожежі загинули п’ять осіб

11 отруїлися димом доставлені в лікарню.



П’ять осіб загинули, 11 постраждали в результаті пожежі в триповерховому покинутому будинку в Анкарі.

Пожежа виникла у двоповерховому будинку в районі Алтындаг, який стояв занедбаним. В цьому будинку проживали мігранти з Афганістану, які займалися збором макулатури.

Повідомляється, що нижній поверх будівлі використовувався збирачами макулатури як склад, а верхні поверхи – для проживання.

На місце події прибула велика кількість пожежних розрахунків. Пожежу вдалося загасити.

11 отруїлися димом доставлені в лікарню. Представники влади встановлюють особи загиблих.