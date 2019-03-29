В Одесі на хабарі затримали суддю Малиновського райсуду. Про це повідомляє управління СБУ в Одеській області.

У судді в провадженні перебувала справа про позов місцевого мешканця до однієї з компаній про визнання недійсним рішення про виділення квартири. Справа не розглядалася в суді більше півтора років.

Реальний власник житла не міг розпорядитися своєю квартирою. У лютому позивач зажадав відводу судді. Після цього представник Феміди запропонував передати йому 2,5 тис. доларів для прийняття позитивного рішення у справі.

Суддю затримали після передачі усієї суми хабара. Попередньо відомо, що мова йде про Анатолія Целухе.