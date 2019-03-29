Канал Ахметова більше всіх заробив на виборах

Журналістом стало відомо, який український телеканал найбільше заробив на президентських виборах.

Повідомляється, що за інформацією аналітика громадського руху «ЧЕСНО» Олени Нікуліної, телеканал “Україна”, який належить українському олігарху Рінату Ахметову, заробив на передвиборчій рекламі 260 мільйонів грн.

Наголошується, що це 23% від витрат всіх кандидатів у президенти України.

Крім цього, на передвиборчій рекламі заробили також телеканал олігарха Віктора Пінчука ICTV — 102 мільйони грн, а СТБ — 90 мільйонів грн.

«У першу десятку увійшли три компанії, які не є телеканалами і не надають медіарекламу — це „Медіа-баїнг“, „Високий замок“ та „Інтерконтиненталь“, які надають послуги з розміщення зовнішньої реклами та виготовлення друкованої продукції», — додала Олена Нікуліна.