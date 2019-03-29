Ліцензію телеканалу Мураєва «НАШ» можуть анулювати

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проситиме суд анулювати ліцензію телеканалу «НАШ», який належить позафракційному депутату й екс-кандидатові в президенти (знявся на користь Олександра Вілкула) Євгену Мураєву.

Причиною такого рішення є те, що канал самовільно змінив програмну концепцію та не відреагував на попередження Нацради.

Відтак мовив телеканал у форматі, який не відповідав його ліцензійним умовам. Він мав бути культурологічно-розважальним з фільмопоказом, а фактично працював як інформаційно-аналітичний.

За рішення про звернення до суду, аби анулювати ліцензію, Нацрада проголосувала одноголосно. Представники каналу на засідання не прийшли.