Стало відомо як Кононенко причетний до однієї з найбільших афер в енергетиці

Програма «Схеми»
провела розслідування, згідно з яким близький друг президента Петра
Порошенко народний депутат, перший заступник голови фракції БПП Ігор
Кононенко причетний до масштабних афер в енергетиці.
«За майже 5 років президентства Порошенко інтерес Ігоря
Кононенко в енергетиці не матеріалізувався в публічне придбання
президентським соратником активів. Однак учасники ринку називають непублічно
Кононенко куратором президента за паливно-енергетичним комплексом країни», —
йдеться в розслідуванні.
У сюжеті представлені телефонні переговори фігурантів розслідування, зокрема Дмитра Крючкова, що стосуються отримання незаконних прибутків від енергокомпаній, а також встановлена, за словами журналістів, зв’язок цих схем з Кононенко і Порошенка.
У той же час Кононенко заявив, що журналісти програми
«Схеми» маніпулюють думкою телеглядачів і використовують брудні політичні
технології в інтересах одного з кандидатів у президенти України.
За його словами, у четвер, 28 березня, він отримав від проекту
«Схеми» запит на коментар до програми. У відповідь повідомив Кононенко
журналістам, що готовий відповісти на будь-які їхні питання і запропонував зустрітися «на
наступного тижня в понеділок».
«Однак у цей же день на сторінці проекту у Facebook
з’явився анонс вже змонтованої програми «Схеми», яка повинна була вийти
в ефір, але без моїх коментарів. Я переконаний, що це приклад маніпуляції думкою
глядачів і перетворення журналістики в політичну технологію в інтересах
певного кандидата в президенти України напередодні виборів», — написав
Кононенко на своїй сторінці у Fаcebook.
Раніше SKELET-info повідомляв, що на Кіпрі суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухилянні від сплати податків фірмами президента Порошенко, Олега Гладковського і Кононенко.
Також стало відомо, що в Україну хоче повернутися який звинуватив Порошенка
корупції соратник Кононенко, колишній депутат від БЮТ, бізнесмен у сфері
енергетики Дмитро
Крючков.