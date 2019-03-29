Стало відомо як Кононенко причетний до однієї з найбільших афер в енергетиці

Програма «Схеми»

провела розслідування, згідно з яким близький друг президента Петра

Порошенко народний депутат, перший заступник голови фракції БПП Ігор

Кононенко причетний до масштабних афер в енергетиці.

«За майже 5 років президентства Порошенко інтерес Ігоря

Кононенко в енергетиці не матеріалізувався в публічне придбання

президентським соратником активів. Однак учасники ринку називають непублічно

Кононенко куратором президента за паливно-енергетичним комплексом країни», —

йдеться в розслідуванні.

У сюжеті представлені телефонні переговори фігурантів розслідування, зокрема Дмитра Крючкова, що стосуються отримання незаконних прибутків від енергокомпаній, а також встановлена, за словами журналістів, зв’язок цих схем з Кононенко і Порошенка.

У той же час Кононенко заявив, що журналісти програми

«Схеми» маніпулюють думкою телеглядачів і використовують брудні політичні

технології в інтересах одного з кандидатів у президенти України.

За його словами, у четвер, 28 березня, він отримав від проекту

«Схеми» запит на коментар до програми. У відповідь повідомив Кононенко

журналістам, що готовий відповісти на будь-які їхні питання і запропонував зустрітися «на

наступного тижня в понеділок».

«Однак у цей же день на сторінці проекту у Facebook

з’явився анонс вже змонтованої програми «Схеми», яка повинна була вийти

в ефір, але без моїх коментарів. Я переконаний, що це приклад маніпуляції думкою

глядачів і перетворення журналістики в політичну технологію в інтересах

певного кандидата в президенти України напередодні виборів», — написав

Кононенко на своїй сторінці у Fаcebook.

Раніше SKELET-info повідомляв, що на Кіпрі суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухилянні від сплати податків фірмами президента Порошенко, Олега Гладковського і Кононенко.

Також стало відомо, що в Україну хоче повернутися який звинуватив Порошенка

корупції соратник Кононенко, колишній депутат від БЮТ, бізнесмен у сфері

енергетики Дмитро

Крючков.