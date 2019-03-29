Названо найбільш сприятливі країни для криптобизнеса

Україна посіла останнє місце з 23 країн



Естонію назвали найкращою країною для бізнесу в сфері криптовалют і блокчейна. Такі результати дослідження Doing Crypto Index, проведеного експертами білоруської громадської ініціативи Летючий університет.

Для першого етапу дослідження були вибрані держави, де найбільш помітно поширення блокчейн-технологій в останні роки. Оцінка проводилася за трьома напрямками: політичні, правові та інфраструктурні умови. Саме сукупність цих трьох критеріїв дає найбільш повну картину про країну з точки зору умов ведення в ній криптобизнеса.

Лідером у рейтингу Doing Crypto Index виявилася Естонія – там склалися сприятливі умови по всім трьох напрямках.

Естонські влади сприймають технології блокчейну досить прихильно і вважають їх пріоритетним напрямком державного розвитку. Естонія була однією з перших країн світу, яка прийняла спеціальні поправки до закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, які дозволяли вести в країні криптобизнес.

Більш того, в Естонії у цілому можна досить швидко відкрити бізнес і легко його вести – це результат дуже прогресивною юрисдикції в таких сферах, як електронне резидентство і електронний нотаріат. Друге місце в рейтингу зайняла Австралія, третє – Сінгапур. Україна посіла останнє місце з 23 країн, ситуація в яких було проаналізовано фахівцями.