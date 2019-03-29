«Незаперечне підтвердження цинічної брехні»: у Зеленського різко прокоментували новий фейк про віллі

В мережі з’явився новий фейк про те, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський приховував майно.

«За три дні до виборів Президента України Володимира Зеленського намагаються дискредитувати. У мас-медіа запущена чергова хвиля фейків про «приховуванні майна» Володимиром Зеленським при декларуванні. Безпідставність звинувачень знову очевидна!», — написали у telegram-каналі «Зе!Команди».

Володимир Зеленський не займає жодної з посад на державній службі, тому декларувати нерухомість він не зобов’язаний.

«Закон про запобігання корупції однозначно вказує на те, що інформацію про бенефіціарну власність вказують лише ті суб’єкти декларування, які займають відповідальні та особливо відповідальні посади, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком посад, встановлених Законом.

Враховуючи те, що Володимир Зеленський не займає жодної з посад на державній службі, він не мав, і не має обов’язку декларувати нерухомість, власником якої є компанія, заснована Володимиром. Замість цього, зазначена компанія була задекларована у декларації Володимира у повній відповідності з чинним законодавством.

А твердження авторів фейку про «п’ятикімнатних віллах» – це лише додаткове підтвердження цинічною наклепу. Могли б вже і 150 кімнат написати, для більш «сенсаційних» заголовків», — зазначили представники Володимира Зеленського.

Раніше Іван Баканов, глава передвиборчого штабу Зеленського, заявив про готовність оскаржити результати голосування в разі масових фальсифікацій.

«Соціологія на сьогоднішній день така, що якщо ми не вийдемо в другий тур, то, на нашу думку, це буде свідчити про масштабні фальсифікації. Але ми сподіваємося, що такого не буде», — зазначив Баканов.

За даними останнього опитування соціологічної групи Рейтинг (проводилося 22-27 березня), Володимир Зеленський залишається лідером передвиборної гонки з великим відривом, його підтримують 26,6% виборців.

Другу позицію ділять Порошенко і Тимошенко: за них збираються голосувати за 17% респондентів, які визначилися зі своїм вибором.

Якщо в першому турі 31 березня ніхто з кандидатів не набере більше 50% + 1 голос, другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Зазначимо, що основними методами фальсифікації-підробка цифр і підписів у контрольних листах і підсумкових протоколах виборчих комісій, а також підкуп і тиск на виборців з боку держслужбовців.

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Але способів фальсифікацій – сотні. Особливо складно буде проконтролювати волевиявлення на спецдільницях, у в’язницях, лікарнях, в комісіях за кордоном і т. д.

Нагадаємо, одна спроба залишити за бортом неугодних вже зроблена — українців масово виключають зі списків виборців.

Як повідомляв Hyser, відомий публіцист розкрив секрет популярності Зеленського, його рейтинг може бути ще вище.

Також Hyser писав про те, що принесе Україні перемога кожного з кандидатів.