Вчені назвали ідеальні вітаміни для жінок: підтримують природну красу

Всі необхідні організму вітаміни і мінерали містяться у щоденних продуктах харчування.

Витрачати гроші на дорогі вітамінні комплекси зовсім не обов’язково. Про це пише «politeka».

Жінки зобов’язані наситити свій раціон корисними вітамінами та мікроелементами, адже вони є незамінними помічниками у збереженні жіночої краси та здоров’я.

Вітамін В1 допоможе вирішити проблему випадіння волосся. Цей вітамін можна з лишком черпати з горіхів, сочевиці, кукурудзи, свинини, гречки та пшениці.

Вітамін В6 дозволять зберегти жіночу красу і здоров’я волосся. Вітамін В6 у великій кількості міститься у грецьких і кедрових горіхах, квасолі, морській рибі і обліписі.

Вітаміну В12 поїданні печінки, морепродуктів, сиру, яєць і молочних продуктів і впливає на стан шкіри.

Залізо допомагає повернути волоссю силу — найбільше елемента міститься в фісташках, печінки, шпинаті, крупах.

Вітамін С дуже важливий для жіночої краси. Він відповідає за ріст нігтів.За добу треба споживати не менше 95-110 міліграмів.

Омега-3. Якщо у вас ламкі нігті, то, швидше за все, справа ще й у нестачі омега-3 жирних кислот. Щоб заповнити дефіцит, треба їсти печінку тріски, лляне масло, рибу, оливкова олія, волоські горіхи.

Йод. При тонких нігтях допоможуть зберегти жіночу красу морська капуста, риба, шпинат, морепродукти, зелений салат.

Вітамін Е допомагає боротися із зморшками. Він у надлишку є в оліях (соняшниковій, оливковій, мигдалевому), горіхах, лососеві, оливках, куразі.

Вітамін А позбавляє від сухості шкіри. Тому їжте більше печінки, молочних продуктів, шпинату, фруктів і овочів червоного, помаранчевого, жовтого кольорів, а також зелені.

Вітамін D допомагає при зниженні еластичності і пружності шкіри. Всупереч усталеній думці, що він надходить в наш організм тільки з сонячними променями і такими продуктами як червона ікра, яйця, риба, сир і сир.

Вітамін K відповідає за стан судин і колір обличчя. Він є в тимьяне, зелені, брокколі, білокачанній капусті, яловичої печінки.

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Суспільство

Дослідники підкреслили: не потрібно призначати собі і приймати вітаміни самостійно, «для профілактики». Якщо хочеться отримувати більше корисних мікроелементів, то набагато ефективніше вживати здорову їжу, переконані вони.

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