Руйнується все, до чого торкається рука: названі знаки зодіаку, які «ховають себе живцем

Фахівці розповіли, які знаки Зодіаку стають бранцями власного характеру і суцільних невдач.

Якщо здається, що життя не має сенсу, важко рухатися кар’єрними сходами, можливо, ці знаки Зодіаку самі руйнують собі життя, передає Знай.

Овен. Вони здатні зруйнувати життя своїм ставленням до всього навколо, йдеться про надмірний негатив і песимізм. Занадто короткий гніт стане можливою причиною саморуйнування. Особливо не дозволяйте тим чи іншим речам надавати негативний вплив на вас. Навчіться контролювати напади гніву і не засмучуватися через дрібниці.

Телець. Звичка Тельців «все контролювати» здатна зруйнувати ваше життя. Тому Тельцям так складно отримувати задоволення від життя такого, яким воно є. Але адже не все і не всі вимагають контролю. Намагайтеся розслабитися і менше звертати увагу на речі, які вас дратують.

Близнюки. Вони мають патологічну тягу все руйнувати, особливо власне життя, залишаючись при цьому в зоні комфорту. Ці представники дуже інертні. Не варто думати, що найменші зміни – це до гіршого, а монотонність і одноманітність – це добре.

Рак. Проблема для людей під знаком Рак полягає в зайвій вдумливості й чутливості по відношенню до інших людей. Це причина є суттєвою перешкодою на шляху вашого благополуччя. Просто варто зрозуміти, що зайві думки ні до чого.

Раніше повідомлялося, що Олена Молдованова, відомий астролог, опублікувала список небезпечних днів для подорожей влітку 2019 року. Цю інформацію вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що перераховані періоди висока ймовірність аварій, катастроф, ДТП та отримання травм. Вона підкреслила, що цими рекомендаціями не варто нехтувати, бажаючи убереь своє здоров’я.

«Намагайтеся у вказані інтервали часу бути гранично обережними та уважними за кермом, уникайте перельотів, зведіть ризик, азарт і безтурботність до мінімуму, уникайте місць великого скупчення людей, також є небезпека постраждати від природних стихій і катаклізмів. Зрозуміло, це загальні рекомендації, але ними також не слід нехтувати», – написала Молдованова.

За її даними, влітку 2019 року для подорожей будуть потенційно небезпечні наступні дати:

Червень: 12-14; 17-20. Липень: 1-3; 8-11; 14; 16-18; 29-30. Серпень: 1-2; 15-16; 30.

Також з’явилася інформація про те, що правильно підібране ім’я буде захищати дитя від негараздів. Щоб малюк виріс здоровим і щасливим, йому дають ім’я могутніх предків, а щоб його оберігали небеса, вибирають ім’я за церковним календарем. А ось шанувальники гороскопів стверджують: щоб дитина була щасливою, називати його потрібно згідно з розташуванням планет у момент народження. Правильно підібране ім’я, відповідне знаку зодіаку, стане дороговказом малюка і буде захищати його від негараздів на всьому життєвому шляху.

До речі, кожен знак Зодіаку може обернутися своєю «темною» стороною. А знаючи про недоліки, набагато легше перетворити вади характеру в його гідності. Астрологи назвали основні слабкі сторони і негативні прояви, властиві знаків зоряної дюжини.

Овен. Їх головна негативна риса — звалювання на себе величезний тягар відповідальності. Овни часто не відчувають заходи, беруть безліч завдань і проектів, і в кінці кінців це призводить до сильних стресів. Головна порада: навчіться говорити «ні» і займайтеся лише тим, що у вашій зоні відповідальності.

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Телець. Прагнення бути першим у всьому, бажання конкурувати навіть зі своїми другими «половинками» і друзями. Тельцям варто нагадати собі, що не всі люди є загрозою вашої безпеки, і не завжди варто вести себе так егоїстично.

Близнюки. Насилу справляються з власними емоціями і легко впадають у депресію. Люблять відкладати все на потім. Рада Близнюкам: організувати свій час і розбивати велику справу на маленькі кроки, а також перестати турбуватися з незначних питань.

Нагадаємо, що астрологи назвали недоліки і слабкості знаків Зодіаку.

Раніше Hyser повідомляв, що астролог передбачив кардинальні зміни всім знакам Зодіаку.

Також Hyser писав, що астролог дав прогноз на президентські вибори в Україні.