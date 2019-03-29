Субсидії спровокували шквал доносів в Україні: що загрожує ошуканцям

Субсидії змусять повернути, якщо скарги сусідів підтвердяться.

На підставі інформації, отриманих від «небайдужих громадян», Міністерство соціальної політики позбавляє українців незаконно оформлених субсидій і примушує їх повернути отримані гроші. Про це повідомив глава відомства Андрій Рева, передає РБК-Україна.

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Рева нагадав про те, що влітку 2018 року був відкритий реєстр субсидій, в якому помітили дуже багатих громадян.

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«Після того, як ми відкрили реєстру, до нас почали надходити тисячі листів від сусідів, які сигналізують нам», — розповів міністр.

Він зазначив, що чиновники перевіряють всі скарги через систему державних соціальних інспекторів.

«І у разі виявлення ми приймаємо заходи», — підкреслив Рева і додав, що незаконно отримана субсидія повинна бути повернена.

Однак він звернув увагу на один нюанс. Відповідальність винні понесуть лише в тому випадку, якщо вони спеціально надавали про себе неправдиві відомості. Якщо субсидія була отримана в результаті помилки управлінь соцзахисту, гроші відбирати не будуть.

Дивний збіг: давно запланована монетизація заробила якраз під вибори

При цьому правила отримання субсидій в Україні посилюють. Зокрема, Кабмін скоротив до одного місяця максимальний період простроченої заборгованості з оплати ЖКП для призначення субсидій. А відлік боргу починається з 340 гривень.

З 4 березня по всій Україні стартувала монетизація субсидій. Простіше кажучи, тепер державна допомогу для оплати комунальних послуг виплачується «живими» грошима.

Середній розмір монетизированной субсидії становить 1676 гривень. У той же час, як підрахували журналісти, середній розмір платіжки за останні 10 років (з лютого 2009 по лютий 2019-го) збільшився в рекордні 6,8 разів. І з 1 травня на українців чекає ще одне підвищення цін на газ на 15%.

Влада запевняє, що все йде за планом. На субсидії готівкою в березні було виділено 5,7 млрд гривень, виплати проводилися як через Пенсійний фонд, так і через відділення «Ощадбанку».

Втім, є і якісь нестиковки. Так, ще 19 березня Рева повідомив, що в середньому по Україні опрацьовано лише 43% заяв на отримання субсидій, які надійшли в соціальні служби з початку року. Про те, що система дає збої, свідчать і численні пости користувачів соцмереж. Вони обурюються від «проколів» в реєстрах, несправедливих відмови у наданні субсидій та інших огріхах адміністрування.

Нагадаємо, в Кабміні розробляють новий інструмент для контролю оплати комунальних послуг.

Як повідомляв Hyser, українці написали Гройсману гнівне послання з вимогою «злізти з їх шиї».

Також Hyser писав, що за останній рік кількість субсидиантов скоротили вдвічі.