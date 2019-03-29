У Дніпрі зграя собак атакувала жінку

У Дніпрі жінка зламала руку і хребет із-за нападу зграї бездомних собак. Із-за нападу постраждала зламала руку і хребет.

За словами Олени, травми вона отримала, коли намагалася відбитися від зграї бездомних собак. На жінку тварини напали вони пізно вночі, коли вона йшла по стежці через балку.

“Вони з’явилися поруч, потім вони мене оточили, дуже агресивно гавкали. І коли я впала, вони просто вчепилися в мене зі всіх сторін. Вони мене кусали і з того боку, і з цієї, я закривала обличчя”, – запевняє Олена Свиченская.

Але про укусах в лікарні Олена нічого не сказала – тільки поскаржилася на біль у спині та рукам. Там її обстежили і наклали гіпс на руку. Але через кілька днів після інциденту у неї діагностували компресійний перелом хребта і заборонили вставати щонайменше чотири місяці. Тепер жінка залишилася без роботи і грошей.

Втім, користувачі соцмереж звинуватили Олену в наклепі на собак. Мовляв, її рани не схожі на укуси. Такої ж думки і лікарі, які оглядали постраждалу.

Зазначимо, що Дніпрі вже кілька років відловлюють безпритульних собак.

“Її стерилізують, потім 10-14 днів в залежності від тварини, йде антибіотикотерапія, обробка швів. Після чого собака обов’язково вакцинується від сказу, клипсируется під час стерилізації, їй присвоюється ідентифікаційний номер. Після цього тварина повертається туди, де було виловлено”, – розповів ловець бездомних тварин КП “Зооконтроль” Арсеній Богомаз.

Після цього собаки стають менш агресивними і людей не атакують. Торік у Дніпрі стерилізували і повернули на вулиці майже 300 собак. З приводу зграї в балці, яка нібито напала на Олену, до ловців жодного разу не зверталися, але вони перевірять інформацію.