Рівень боргового навантаження росіян наблизився до історичного максимуму

У Центробанку серйозно стурбовані зростанням рівня боргового навантаження росіян, який наближається до пікового рівня 2014 року. Про це заявила глава департаменту фінансової стабільності ЦБ Єлизавета Данилова, пише РБК.

Сукупний рівень боргового навантаження розраховується як відношення платежів по кредитах до доходів позичальника. Зараз цей показник становить 9,9%. У 2014 році був зафіксований максимум — 10,4%. У Центробанку пов’язують зростання боргового навантаження із швидким зростанням незабезпеченого кредитування.

У 2018 році борги росіян перед банками зросли на 22,4% — до 14,9 трлн рублів, продемонструвавши максимальне зростання з докризового 2013 року.

Згідно з офіційною статистикою, за межею бідності сьогодні знаходяться 19,3 млн росіян (13,2% населення країни). Реальні доходи населення падають шостий рік поспіль. За два останніх роки кількість громадян, які планують своє майбутнє на найближчі п’ять-шість років, скоротилася з 17 до 11%. Понад 60% росіян соромляться вічної бідності в Росії.

За відставку чинного уряду РФ виступають у тієї або іншій мірі 53% росіян. Це показав січневий опитування «Левада-центру». Основні претензії росіян до нинішнього кабінету міністрів РФ — зростання цін та зниження рівня доходів.

На початку 2019 року із-за підвищення ПДВ, нестабільного курсу рубля і подорожчання сировини зросли ціни на продукти харчування та алкоголь. Також подорожчали смартфони, квартири, бензин, автомобілі, стільниковий зв’язок, авіаквитки, підвищилися ставки по іпотеці, збільшилися комунальні платежі. За прогнозами Центробанку, до кінця 2019 року інфляція в Росії складе 5-5,5%.