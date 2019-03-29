В Інгушетії невідомі вчинили замах на сина мера Назрані

У Назрані (Інгушетія) невідомі вчинили замах на сина мера міста Аліхана Тумгоева. За даними джерела «Інтерфаксу», напередодні ввечері кілька чоловіків проникли в будівлю мерії і поранили трьох людей з травматичних пістолетів.

Від пострілів також постраждали охоронець сина мера і сторонній чоловік, уточнило джерело. За словами співрозмовника агентства, всі троє отримали незначні поранення.

З місця злочину нападникам вдалося втекти ще до прибуття поліцейських.

Причина нападу поки не відома. Зараз в ситуації розбираються співробітники правоохоронних органів.