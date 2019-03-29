В Інгушетії розформували батальйон ППС, що встав на бік мітингуючих

В Інгушетії розформували батальйон ППС, який під час мітингу в Магасі 26 березня встав на бік протестувальників, про це розповів юрист і колишній прес-секретар глави республіки Юнус-Бека Євкурова Калой Ахильгов, пише «МБХ медіа».

За його словами, було звільнено 19 співробітників окремого батальйону з адміністративних кордонів республіки Інгушетія.

«Все сталося через історії, коли вони не виконали указ з розгону мітингувальників. Жертв серед мітингувальників не було завдяки цьому полку, який не дав великій кількості росгвардейцев пройти на територію, де перебували мітингувальники», — сказав Ахильгов.

26 березня жителі Інгушетії вийшли на мітинг на знак незгоди з торішнім угодою про адміністративні кордонах з Чечнею, а також з положеннями нової редакції місцевого закону про референдум.

Восени 2018 року було підписано угоду про передачу частини земель Інгушетії Чечні між главами республік — Юнус-Бек Евкуровым і Рамзаном Кадировим. За цією угодою Інгушетія отримала від Чечні частина Надтеречного району, натомість Інгушетія передала Чечні територію на кордоні з Малгобекским районом, ділянка Сунженського району. Після цього в Інгушетії почалися масові акції протесту.