Пєсков повідомив, що в Кремлі уважно стежать за мітингами в Інгушетії

Кремль стежить за протестними демонстраціями і мітингами в Інгушетії. Про це в п’ятницю, 29 березня, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми отримуємо відповідну інформацію, уважно стежимо за тим, що відбувається в республіці», — цитує Пєскова ТАСС. Він також повідомив, що ситуація в регіоні «безумовно, вимагає уваги».

Відповідаючи на питання про те, чи бачать зв’язок у Кремлі між проходять в регіоні акціями протесту і стріляниною в будівлі мерії Назрані, яка відбулася 29 березня, Пєсков сказав, що «в даний час якихось підстав для цього немає».

Нагадаємо, на цьому тижні в Магасі проходив спочатку узгоджений з владою, а потім — стихійний мітинг проти зміни кордону з Чечнею і правил референдуму. Силовики тричі робили спроби розігнати протестуючих, але всякий раз відступали під натиском натовпу. Під час зіткнень активісти кидали в силовиків палиці, пляшки, стільці та металеві огорожі. Кілька людей отримали у сутичках садна.

Присутні вимагали скасувати угоду з Чечнею по межі, повернути прямі вибори відправити у відставку главу республіки Юнус-Бека Євкурова. Крім того, мітингувальники перекривали федеральну трасу «Кавказ» близько Назрані. Зараз активісти готуються до нових акцій протесту і чекають переслідувань з боку силових структур.

Обурення жителів Інгушетії викликав законопроект «Про референдум Республіки Інгушетія», який депутати парламенту прийняли в першому читанні. З документа випливало, що на загальне голосування більше не будуть виноситися питання про зміни меж Інгушетії. Друге читання було заплановано на кінець березня, але після критики опозиції глава республіки відкликав законопроект для доопрацювання.

Протестні акції почалися ще в 2018 році після того, як глави Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали договір про закріплення адміністративної межі між регіонами, яка не була чітко встановлена з часів розпаду Чечено-Інгушської АРСР в 1991 році. Це сталося 26 вересня, через кілька днів документ був ратифікований, а 16 жовтня він набув чинності.

Жителі Інгушетії залишилися незадоволені тим, що договір закріплює за чеченською стороною ділянка Сунженського району, який в республіці вважають своїм. У Конституційному суді Інгушетії заявили, що угода може бути затверджена тільки за результатами референдуму. Але Конституційний суд РФ визнав, що договір між республіками легітимний.