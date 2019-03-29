Навіщо потрібен переклад годин?

Перехід на літній час — тобто переведення стрілок годинника на одну годину назад порівняно зі стандартним часом, що діють на даній території — відбувається в багатьох країнах світу вже більше ста років. Правда, у багатьох країнах це рішення неодноразово скасовували, а потім знову брали через роки. Очевидно, вигоди та недоліки переходу на літній час не так вже очевидні і часто викликали суперечності.

Ідея отримати додатковий годину при денному світлі вперше прийшла в голову новозеландському энтомологу Джордж Вернону Хадсону. У 1898 році Хадсон опублікував відповідну статтю, пропонуючи зрушити час влітку на дві години.

У 1907 році британець Вільям Віллетт, бізнесмен і любитель гри в гольф, написав лист в газету «Про розтринькування денного світла» з пропозицією переводити час на 20 хвилин вперед щонеділі квітня (і назад за тією ж схемою — у вересні). Ця пропозиція не знайшла достатньої підтримки.

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Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

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Релігія – православ’я, католицизм

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ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

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Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Однак ідея вже витала в повітрі, і першими таке рішення прийняли влада Німеччини в 2016 році. Її приклад наслідували союзники Німеччини у Першій світовій війні. Інші країни Європи перейшли на літній час в 2017 році (Віллетт не дожив до торжества своєї ідеї усього 2 року), Росія — 2018.

Потім протягом 20 століття країни Європи, Японія, США, Австралія, Нова Зеландія в різний час то вводили, то відмовлялися від літнього часу (наприклад, у Німеччині, а пізніше у ФРН це відбувалося тричі). В СРСР (і Україну) перехід на літній час і назад почав регулярно здійснюватися в 1981 році.

Спори про економічну доцільність велися практично весь час, поки діяло це нововведення. За усередненими оцінками, перехід на літній час дозволяє заощадити 0.5-1% електроенергії, але при цьому важко точно оцінити втрати, пов’язані з погіршенням самопочуття, який відчувають багато людей при зміні часу.

У 2019 році Європарламент прийняв рішення з 2021 року надати країнам-членам ЄС самостійно регулювати питання з переходом на літній час.

В Україні перехід на літній час відбувається в ніч на останню неділю березня. У 2019 році Україна перейде на літній час в 3:00 в ніч з 30 на 31 березня, як завжди, перевівши годинники на одну годину вперед.

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