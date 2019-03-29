Померла оскароносна жінка-режисер з Франції

Причиною смерті став рак.



Французький режисер, сценарист і продюсер Аньєс Варда померла в ніч на 29 березня у віці 90 років.

Причиною смерті режисера став рак.

Аньєс Варда відома як режисер фільмів «Клео від 5 до 7» і «Одна співає, інша ні». Вона написала сценарій до «Останнього танго в Парижі». За фільм «Без даху, поза законом» режисер отримала головний приз Венеціанського фестивалю, а за фільм «Щастя» – «Срібного ведмедя» Берлінського кінофестивалю. У 2017 року її відзначили «почесним ” Оскаром».