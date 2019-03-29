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Вночі виносилися матеріали з кабінетів. Я не розумію, де частина «справи Курченко», — прокурор Кулик

29.03.2019

Заступник глави Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури, голова відділу процесуального керівництва у кримінальних проваджень Костянтин Кулик заявляє про зникнення частини матеріалів скандальної «справи Курченко».

Про це Кулик сказав журналістам на виході з будівлі Генпрокуратури сьогодні.

«Вночі виносилися матеріали з кабінетів. Я не розумію, де частина матеріалів. Скасували підозра Ложкіну, Гонтарєвої, Стеценко і Філатовим. Я не згоден, це все було у відповідності з КПК», — підкреслив Кулик.

Крім того, Кулик заявив: «Мені просто сказали, що зараз вдома плануються обшуки і арешт мій, тому я поїду займатися своїми питаннями».

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