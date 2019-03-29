На Сумщині директора держпідприємства НААН України викрили на хабарі у ₴160 тисяч

Вчора, 28 березня, оперативники управління захисту економіки в Сумській області Нацполіції спільно із працівниками Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області за процесуального керівніцтва Сумської місцевої прокуратури викрили керівника та головного спеціаліста держпідприємства під час одержання чергової частини хабара.

Було встановлено, що неправомірну вигоду вказані особи вимагали за надання переваг при закупівлі сільськогосподарської продукції (насіння сої, вівсу та гороху) по заниженій вартості, яку вирощують на земельних ділянках структурного підрозділу Національної академія аграрних наук України. Кошти отримували у кілька етапів. Під безпосереднім керівництвом директора держпідприємства головний спеціаліст виконував всі поставленні завдання. Крім того, до корупційної схеми долучили посередника.

У четвер, 28 березня, правоохоронці затримали головного спеціаліста під час одержання останньої частини неправомірної вигоди – 156 тисяч гривень.

Напередодні було задокументовано факт отримання останнім через посередника чотирьох тисяч гривень.

Загалом посадовці отримали 160 тисяч гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на рядків від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на рядків до трьох років, з конфіскацією майна.