Учасник «Х-Фактор» вбив людину

Учасник шоу «Х-Фактор» та «Україна має талант» Ярослав Ромашов був засуджений за вбивство родича на прохання його дружини.

За даними поліції Ярослав Ромашов, жителя Чернігівської області отримав сім років в’язниці за вбивство дідуся своєї дружини. У день трагедії дружина попросила чоловіка «заспокоїти» пенсіонера, який голосно стогнав. Ромашов, в свою чергу, сильно його побив. 82-річної Микола Дворниченко від отриманих травм помер у березні 2018 року в місті Борзна від набряку мозку.

Під час дослідження його тіла були виявлені сліди насильства: синці, синці на обличчі, переломи ребер і носа. Ярослав Ромашов, який проживав з онукою загиблого в його будинку, став головним підозрюваним.

Раніше хлопець навчався в Києві та брав участь у талант-шоу Караоке на Майдані та Україна має талант. У 2015 році Ромашов виступив на Х-Факторі, але не потрапив у шоу. Один із суддів шоу Ігор Кондратюк тоді охарактеризував хлопця, як артиста з категорії » ви нічого не розумієте».