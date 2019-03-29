Мільйони фальшивок в Україні: підробки збувають в магазинах і терміналах

НБУ в минулому році вилучив з обігу кілька мільйонів фальшивих гривень. Враховуючи загальну кількість грошей, сума незначна. Але скільки насправді підробок в гаманцях українців, можна тільки здогадуватися.

Продаж фальшивок, поряд з наркоторгівлею і азартними іграми, один із найприбутковіших тіньових бізнесів. Долари частіше замовляють за кордоном. Гривні ж «малюють» в Україні і Росії.

За 10% номіналу можна купити рядову підробку, яку можуть «дізнатися» навіть на касі супермаркету. А за 50% номінальної вартості обіцяють продати «твір», який «з’їсть» термінал.

OBOZREVATEL з’ясував, як врятуватися від фальшивок в Україні і чому підробки зустрічаються скрізь.

Як збувають і де виготовляють «гривні»

Гривня добре захищена і в порівнянні з багатьма «колегами» підробляється куди рідше, запевняють в НБУ. За офіційними даними, на мільйон справжніх банкнот припадає всього лише 2,5 фальшивих. Правда, тут варто враховувати, що левова частка банкнот – номіналом 1, 2, 10, 20, 50 грн – а вони просто нецікаві злочинцям. Виробництво фальшивої «двадцятки» обійдеться дорожче 20 грн. А ось серед купюр номіналом 500 грн кількість фальшивек у відсотковому співвідношенні буде куди вище.

«Художники» найчастіше працюють з лазерними принтерами. Спеціальна папір, відбитки водяних знаків і магнітні стрічки дозволяють створити практично не відрізнити від справжніх банкноти. Деякі з них «з’їдають» навіть термінали. Самостійно збувати «гроші» ризиковано і дорого, куди легше перепродати їх великими партіями посередникам.

Знайти клієнтам простіше, ніж намокнути під дощем. А хороших фальшивомонетників знаходять самі. Головний принцип – анонімність. Спілкування – telegram, гроші – на гаманець і краще в криптовалюте, товар – через «закладки».

«Закладки зможемо здійснити після оплати у наступних містах України: Київ, Одеса, Мариполь, Дніпро, Харків. В інші міста відправляємо автобусами, посилку маскуємо», – йдеться в одному з оголошень в анонімної мережі. Сплативши фальшивки, наприклад, в Одесі, кур’єр сховає її в обраному районі і надішле карту і докладні вказівки, як знайти свою покупку.

Мінімальна купівля – 25 тис. фальшивих «гривень». Але, залежно від продавця, ці «гроші» можна купити за 2,5 – 12,5 тис. грн. «Безкоштовно – сир у мишоловці. Виробництво дороге, обладнання коштує великих грошей. Наша ціна – 50%», – говориться в одному з найдорожчих пропозицій анонімної мережі.

Правда, за таку суму продавець обіцяє, що від гривень можна буде позбутися в будь-якому терміналі. Банківські автомати дійсно нескладно обдурити. Наприклад, восени минулого року поліція затримала банду з чотирьох осіб. Один друкував гроші, а інші перепродували їх, розплачувалися фальшивками в магазинах і поповнювали з їх допомогою банківські картки в терміналах. І такі випадки далеко не рідкість. Це триває до тих пір, поки в банку купюру не перевірять і не здадуть в НБУ.

«До складу групи входило п’ятеро осіб, троє з яких – громадяни однієї з країн Кавказького регіону. При цьому організатор злочинної групи керував діями спільників, перебуваючи в місцях позбавлення волі», – йдеться в повідомленні СБУ.

Підпільні цехи працюють по всій Україні. Тільки за останні кілька років правоохоронці затримали групи фальшивомонетників в Кривому Розі, Ірпені, Одесі, Запоріжжі.

Що потрібно знати: як не потрапити на вудку

Найчастіше фальшиві гроші трапляються в місцях громадського харчування, транспорті, магазинах. При цьому абсолютна більшість несправжніх купюр – номіналом 500 і 200 грн. Кращий варіант вберегтися від підробок – розраховуватися карткою або таким чином, щоб в магазинах вам не давали здачу купюрами від 200 грн.

Також, щоб не отримати фальшивку, необхідно перевіряти купюри. Захисні елементи можна розглянути «на око», а повторити їх можуть не всі фальшивомонетники.

Зокрема, на банкнотах номіналом 100 і 500 гривень є «віконна» захисна стрічка – вона має відповідний колір (на банкноті номіналом 100 гривень – темно-сірий, номіналом 500 гривень – коричневий) і яскраво виражений кінематичний ефект. Стрічка містить зображення номіналу банкноти і графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

Що стосується валюти, її краще купувати в банках. У фінустанов є більше можливостей виявити несправжні гроші. При купівлі або зняття валютного депозиту кожну купюру варто уважно розглянути відразу на місці. Якщо є сумніви – чи можна вимагати відправити купюру на експертизу або замінити її на іншу.

Перш ніж купувати долари в пункті обміну, варто перевірити наявність ліцензії від Національного банку. В Україні лише за офіційною інформацією НБУ, виявили понад 200 нелегальних обмінників. Їх перелік можна побачити на сайті регулятора.