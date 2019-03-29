Наполеон Бонапарт: чого ви про нього не знали?

Видатний полководець, державний діяч, видатний імператор Франції… як тільки не називають Наполеона I Бонапарта. Однак він був передусім звичайним людиною, якій не чужі примхи і слабкості.

19 квітня на каналі Viasat History виходить документальний серіал “Наполеон” про зліт Наполеона Бонапарта і його шлюб з Жозефіною Богарне. З цього приводу пропонуємо добірку найбільш цікавих і маловідомих фактів з життя Наполеона Бонапарта.

Він мало не став найманцем Російської імперії

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



Прапор



Герб



Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

У 1788 році молодий офіцер Наполеон Бонапарт, який після смерті батька змушений був підтримувати всю свою сім’ю, мати, чотирьох братів і трьох сестер – вирішив спробувати щастя в добре оплачуваної Російської імператорської армії, яка якраз набирала іноземних добровольців для війни з Османською імперією.

Проте напередодні в Росії вийшов указ про прийом іноземних офіцерів в російський корпус тільки з пониженням чину. Гордого корсиканця така умова не влаштувало. Отримавши письмову відмову, Наполеон домігся особистої зустрічі з генералом Іваном Заборовським, який керував набором добровольців, але і тут його очікувала невдача.

Він боровся проти Франції і вимушено змінив мову

Рідний острів Наполеона, Корсика, увійшов до складу Франції за три місяці до його народження, тому рідною мовою Бонапарта був корсиканська діалект італійського. Французький він навчати почав у 9-річному віці і до кінця життя говорив на ньому з акцентом.

«Бонапарт у військовій школі в Брієнні», Моріс Реалье-Дюма

Приблизно з 1789 по 1793 рік молодий Наполеон, вже будучи офіцером французької армії, офіційно підтримував корсиканських революціонерів у боротьбі проти Франції. На Корсиці в ті часи билися три сторони: роялисты, революціонери і якобінці, яких і підтримував Бонапарт.

Його експедиція до Єгипту розшифрувала стародавні ієрогліфи

У 1799 році під час спорудження форту Сен-Жюльєн (неподалік від містечка Розетта) капітан французьких військ у Єгипті П’єр-Франсуа Бушар виявив історичну знахідку – Розеттський камінь. На цій плиті з гранодіорити вибито три ідентичних за змістом тексту на різних древніх мовах.

«Генерал Бонапарт в Єгипті», Жан-Леон Жером

Бушар відправив камінь в Каїр, де за рік до цього за наказом Наполеона був відкритий Інститут Єгипту. Зіставлення текстів на різних мовах, серед яких був і добре відомий лінгвістам давньогрецький, послужило відправною точкою для розшифровки єгипетських ієрогліфів, а також розвитку наукової єгиптології.

Він подарував життя заснувшему часовому

Одного разу Наполеон, проходячи в таборі повз чергового поста, виявив, що вартовий заснув. За військовими законами того часу, який задрімав солдата повинні були розстріляти, але Бонапарт вчинив інакше. Коли через деякий час на зміну часового прийшов інший солдат, він виявив, що Наполеон сам стоїть з рушницею, охороняючи посаду і сплячого вартового.

Згодом великий полководець неодноразово стверджував, що особистий приклад воєначальника — набагато корисніше для бойового духу, ніж покарання.

Він взяв на себе обов’язки понтифіка

У 1804 році бунтар і революціонер Наполеон Бонапарт обвінчався з Жозефіною Богарне і надів корону Франції. Церемонія коронації імператора повинна була затьмарити собою всі попередні, а обов’язковою умовою було прибуття Папи Римського Пія VII.

Однак здійснити неспішний стародавній обряд понтифіку так і не вдалося. Нетерплячий полководець вихопив корону з рук розгубленого і враженої Папи, сам швидко поставив її на голову, після чого поклав корону й на голову майбутньої імператриці.

Він «винайшов» прапор Італії

У 1805 році Наполеон замість Цизальпінської республіки в північній Італії проголосив Королівство Італія, яка проіснувала до 1814 року. Сам Наполеон став італійським монархом і коронувався в Мілані.

Тоді ж був офіційно затверджений зелено-біло-червоний італійський прапор, проте спочатку смуги розташовувалися горизонтально. Вважається, що зелений колір на прапорі означає віру, білий – надію, а червоний – любов.

Його улюблений кінь дістався Великобританії

За час військової кар’єри Наполеон змінив близько 130 різних скакунів, однак кататися імператор волів на коней сірої масті.

«Бонапарт на перевалі Сен-Бернар», Жак-Луї Давид

Його улюбленець – арабський жеребець Маренго – став видатною «реліквією» шанувальників Бонапарта. Сьогодні його скелет можна побачити в Національному музеї армії в Лондоні.

Він черпав сили» з людського черепа

Після смерті відомого італійського містика і авантюриста Алессандро Каліостро, який жив у XVIII-XIX століттях, Наполеон вирішив перетворити його череп в одну зі своїх улюблених і численних чаш для пиття.

Вважалося, що Каліостро був магом, вмів виганяти з людини демонів, знав рецепт еліксиру безсмертя, вмів перетворювати камені в золото і міг творити інші чудеса. Саме цим він підкорив Бонапарта.

Він відвідував театр і оперу з «кам’яним» особою

Наполеон любив театр і особливо італійську оперу, але не виявляв жодних емоцій ні до, ні після вистави. Якщо Бонапарт був присутній в театрі, які виступали на сцені актори, як правило, не удостоювалися овацій. Публіка побачивши, що імператор не аплодує, поступала так само.

Якщо розглянути шлях Наполеона більш детально, його можна назвати не тільки геніальним полководцем, унікальним імператором та реформатором, але й видатним математиком, письменником і навіть трохи географом. Історії ж про нього давно стали міфами, які часом важко відрізнити від реальності.

Читайте також:

Острів Святої Олени: від Наполеона до наших днів

11 міфів про Наполеона

Бюст Наполеона, вкривався пилом 70 років в американській ратуші, виявився шедевром Родена