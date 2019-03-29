Російський світ крокує по Бессарабії

Найважче визначитися з виборами людям на Півдні України, а тим більше, на Батьківщині чинного Президента.

Адже, з одного боку, за останні роки почали будувати дороги, інфраструктурні об’єкти, футбольні поля і навіть РАГСИ, а з іншого — проросійський депутат Кіссе патріотизм у виборців округу не вирощував. І ось цієї хисткою ситуацією в Бессарабії вирішили скористатися місцеві ділки з БПП.

Голова райради Болградського району Димитров Дмитро Степанович, будучи головою районної організації партії «Солідарність» і заступником голови районної передвиборного штабу Порошенка, отримує зарплату на рівні заступників голів штабів в Київській області. Використовуючи свій високий партійний рівень районного значення, депутат Димитров об’єднав зусилля не тільки в голосуваннях з оппоблоком, голосуючи «рука в руку», а й агітації з проросійськи налаштованим штабом Вілкула. Свій агітаційний тур по селах району, почавши зі свого рідного села Горіхівка і закінчивши в місті Болград, він проводить на незаконно використовується в цілях особистий службовому автомобілі, купленому за гроші громади.