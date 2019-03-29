В Австралії озеро стало яскраво-рожевим

У штучному водоймищі в одному з міських парків Мельбурна вода забарвилася в рожевий колір. До озера з’їжджаються тисячі туристів, щоб зняти незвичайне явище.
Причиною зміни кольору води став буйний ріст водоростей на дні, які виділяють червоний пігмент – бета-каротин. Коли температура повітря опуститься і рослини перестануть розмножуватися, вода придбає нормальний колір.
Влада стверджує, що рожеве озеро не шкодить навколишньому середовищу і не загрожує здоров’ю людей, але на всяк випадок рекомендують туристам не купатися.
Експрес-інформація по країні
Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.
Прапор
Герб
Столиця – Канберра
Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)
Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)
Офіційний мову – австралійський англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,935 (2-я в світі)
ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)
Валюта – австралійський долар
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За матеріалами «Кореспондент»
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