В Австралії озеро стало яскраво-рожевим

У штучному водоймищі в одному з міських парків Мельбурна вода забарвилася в рожевий колір. До озера з’їжджаються тисячі туристів, щоб зняти незвичайне явище.

Причиною зміни кольору води став буйний ріст водоростей на дні, які виділяють червоний пігмент – бета-каротин. Коли температура повітря опуститься і рослини перестануть розмножуватися, вода придбає нормальний колір.

Влада стверджує, що рожеве озеро не шкодить навколишньому середовищу і не загрожує здоров’ю людей, але на всяк випадок рекомендують туристам не купатися.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

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За матеріалами «Кореспондент»

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