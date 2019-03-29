Справа Гандзюк: Активісти виявили під Києвом будинок дружини Мангера за 6 мільйонів

Прихильники «Автомайдану» виявили під Києвом особняк дружини голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого вважають ймовірним замовником вбивства українського політичного діяча Катерини Гандзюк.

Повідомляється, що особняк дружини Мангера розташований в селі Віта-Поштова Київської області. Його площа становить 399 квадратних метрів, а вартість такого особняка складає близько 6 мільйонів гривень.

«Розлучився» Мангер з дружиною 16 січня 2019 року, тобто менш ніж за місяць до вручення йому підозри, очевидно, щоб уникнути можливої конфіскації майна в разі доведення його провини.