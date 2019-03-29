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Справа Гандзюк: Активісти виявили під Києвом будинок дружини Мангера за 6 мільйонів

29.03.2019

Прихильники «Автомайдану» виявили під Києвом особняк дружини голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого вважають ймовірним замовником вбивства українського політичного діяча Катерини Гандзюк.

Повідомляється, що особняк дружини Мангера розташований в селі Віта-Поштова Київської області. Його площа становить 399 квадратних метрів, а вартість такого особняка складає близько 6 мільйонів гривень.

«Розлучився» Мангер з дружиною 16 січня 2019 року, тобто менш ніж за місяць до вручення йому підозри, очевидно, щоб уникнути можливої конфіскації майна в разі доведення його провини.

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