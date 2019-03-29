Ахметов за 5 років купив активів на 22 мільярди гривень

З 2014 року компанії українського бізнесмена Ріната Ахметова придбали активів на суму близько 22 мільярдів гривень.

У травні 2016 року міжнародне агентство Bloomberg оцінював статки Ахметова в 4,26 млрд доларів. Станом на сьогоднішній день його статок становить 6,23 млрд доларів.

Бізнесмен обзавівся новими обленерго, шахтами, сонячними електростанціями, металургійними заводами, а також розширив хімічне виробництво. Структури Ахметова також почали розширювати свою частку на ринку дистрибуції електроенергії.

Зокрема, в серпні 2017 року, ДТЕК скупив міноритарні частки в п’яти збутових компаній — Дніпроенерго, Дніпроенерго, Київенерго, Донецькобленерго та Західенерго, збільшивши свою частку в них до 100%.

На початку січня 2019 року ДТЕК купив 94% акцій “Київобленерго” і 68% акцій Одесаобленерго у російської компанії VS Energy. Згідно з підрахунками експертів, угоди обійшлися мільярдерові приблизно в 250 млн доларів.

У свою чергу холдинг “Метінвест”, яка об’єднує активи Ахметова в гірничо-металургійному секторі, в серпні 2018-го придбав за 421 млн доларів контрольний пакет в шахтоуправління Покровське — найбільшому виробнику коксівного вугілля в країні.