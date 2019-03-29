Кучма кличе українців на вибори

Екс-президент України Леонід Кучма закликав українців прийти на вибори президента України. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар екс-президента Дарка Оліфер.

“Я насамперед хочу звернутися, щоб сказати: прийдіть, люди добрі, на вибори. Тому що сьогодні перед Україною стоїть завдання – який шлях ми оберемо? Ми бачимо, в якому стані сьогодні перебуває Україна. Можу трошки алегоріями сказати – ми практично звели паркан, що розділяє Україну, сьогодні є дві України, а це жах! Я згадую, що завжди у нас було гасло “За єдину Україну!”, про це ми забули. Тому що їх дійсно сьогодні дві і одна намагається диктувати всім свою волю, а це – шлях в нікуди”, – зазначив Кучма напередодні першого туру президентських виборів.

За словами Кучми, на першому місці сьогодні в Україні повинна бути економіка.

“Економіка у нас нижче плінтуса, машинобудування взагалі сьогодні, можна сказати, не існує, тільки залишки. Економіка на першому місці має бути сьогодні. Тому що коли ми говоримо про армію, то як будувати Збройні сили і потужну армію, якщо економіки немає у нас?”, – зазначив Кучма.

За його словами, треба намагатися викликати інтерес у іноземних інвесторів вкладати кошти в Україну.

Крім того, люди повинні подумати про те, якою хочуть бачити Україну завтра.

“Так що, це головне – прийти на вибори і віддати свій голос. У нас же люди добре розуміють, що вони хочуть завтра, от завтра і треба проголосувати”, – додав Кучма.