Держстат порахував заробітки українців

Середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні в лютому 2019 р. зріс порівняно з лютим минулого року на 20,4%, до 9429 грн.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Середня зарплата у лютому порівняно з січнем зросла на 2,2%. Реальна зарплата в лютому порівняно з січнем зросла на 1,7%, а порівняно з лютим 2018 р. на 10,7%.

Держстат відзначає, що середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні в лютому цього року майже в 2,3 раза вище мінімальної зарплати, яка становить 4173 грн. Показник середньої зарплати в Києві за підсумками лютого – 14 513 грн.

Національний банк очікує уповільнення темпів зростання заробітних плат в Україні, прогнозуючи підвищення номінальних зарплат на 16% до 2019 року і на 10% у 2020 році відповідно, або на 7% і 5% у реальному вираженні.