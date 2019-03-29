У Гамбурзі змінюють сміття на байдарку

29 березня пробний заплив по озера Альстер зробив міністр екології та енергетики Гамбурга Йенс Керштанд. Він прокотився по воді на байдарці і зібрав сміття, який зустрів на своєму шляху. Також умови акції зобов’язують його розповісти про це челленджері в соціальних мережах.

Для звичайних громадян байдарки стануть доступні в кінці квітня, коли потеплішає.

Ідея з безкоштовним прокатом в ім’я екології німці запозичили у данців. Вперше подібну акцію організація Green Kayak провела в Копенгагені. «Навколо Копенгагена вже зібрано десять тонн сміття. Десять тонн, які не потраплять в океан», — розповів засновник Green Kayak Тобіас Вебер-Андерсен.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Словаччині річки зарості українським сміттям.

За матеріалами 34travel.me

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