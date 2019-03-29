У Гамбурзі змінюють сміття на байдарку

29 березня пробний заплив по озера Альстер зробив міністр екології та енергетики Гамбурга Йенс Керштанд. Він прокотився по воді на байдарці і зібрав сміття, який зустрів на своєму шляху. Також умови акції зобов’язують його розповісти про це челленджері в соціальних мережах.
Для звичайних громадян байдарки стануть доступні в кінці квітня, коли потеплішає.
Ідея з безкоштовним прокатом в ім’я екології німці запозичили у данців. Вперше подібну акцію організація Green Kayak провела в Копенгагені. «Навколо Копенгагена вже зібрано десять тонн сміття. Десять тонн, які не потраплять в океан», — розповів засновник Green Kayak Тобіас Вебер-Андерсен.
Експрес-інформація по країні
Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Берлін
Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг
Форма правління – Парламентська республіка
На території – 357 021 км2 (62-я в світі)
Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)
Офіційна мова – німецький
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,916 (6-я в світі)
ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Словаччині річки зарості українським сміттям.
За матеріалами 34travel.me
Читайте також:
В Україні тисячами зникають малі річки
Де в Україні найчистіші річки