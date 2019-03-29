У США пішов з молотка листи Ейнштейна про “божевілля Гітлера”

Всього було подано 23 заявки.



У Лос-Анджелесі на аукціоні продали лист геніального вченого Альберта Ейнштейна про “божевілля Гітлера”.

Лист, в якому Ейнштейн міркує про разрушившем життя і охопила Німеччину “божевілля Гітлера”, продали за 134 тисячі доларів. Всього було подано 23 заявки.

Також з молотка пішли ще два листи вченого, написані з 1921 по 1939 рік. Одне з них адресоване фахівця-онколога Морісу Ленцу в Нью-Йорк. Ейнштейн дякує доктора за його роботу, що приносить користь єврейським біженцям під час Другої світової війни.

Ще один лист адресовано сестрі вченого Майї Винтелер-Ейнштейн. У ньому фізик каже, що повинен терміново поїхати в Мюнхен, але не стане цього робити, щоб не ставити під загрозу своє життя. Всього на продаж було виставлено вісім листів Ейнштейна.