Фашик Донецький: СБУ знову принизила рф. Фотофакт

Поки рф виходить на гівно, намагаючись пропхати свого кандидата на посаду президента України, окккупированный рф Донецьк шото типу живе.

Хоча, якщо чесно, життям це назвати складно, бо реальність така, що так звані «антифашисти» — це ще та фашня ( з російськомовними щелепами, ага )

Але суть не в фашне, а в рутинній роботі, яка йде кожен день( навіть коли по тб не показують, так). Цю роботу роблять інопланетяни, прибульці і звичайні цивільні, які за роки окупації звикли мовчки робити, а не мірятися письками патріотичними

Дивимося на скрін