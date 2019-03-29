Повінь – зміна системи

Menu
Close

Фашик Донецький: СБУ знову принизила рф. Фотофакт

29.03.2019

Поки рф виходить на гівно, намагаючись пропхати свого кандидата на посаду президента України, окккупированный рф Донецьк шото типу живе.

Хоча, якщо чесно, життям це назвати складно, бо реальність така, що так звані «антифашисти» — це ще та фашня ( з російськомовними щелепами, ага )

Але суть не в фашне, а в рутинній роботі, яка йде кожен день( навіть коли по тб не показують, так). Цю роботу роблять інопланетяни, прибульці і звичайні цивільні, які за роки окупації звикли мовчки робити, а не мірятися письками патріотичними

Дивимося на скрін

Читайте також:   Порошенко проводить переговори з Туском і Юнкером
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *