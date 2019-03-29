В Одесі водій збив жінку з дитиною

В Одесі водій автомобіля BMW збив на пішохідному переході жінку з дитиною, а потім ще й пошкодив два припаркованих автомобілі.

Про це повідомила начальник прес-служби патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.

“З місця події патрульної доповіли, що під час керування водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на тротуар в зоні нерегульованого пішохідного переходу скоїв наїзд на дорожній знак, збив його, потім збив жінку, потім, рухаючись за інерцією, пошкодив два припаркованих в кишені автомобіля”, – розказала начальник прес-служби.

За її словами, поруч з жінкою знаходився маленький дитина, однак він не постраждав, тоді як жінку забрала “швидка”.

При цьому вона повідомила, що водій залишався на місці ДТП, викликав “швидку” і спілкувався зі слідчим. Явних ознак алкогольного сп’яніння у нього не зафіксували, проте медична експертиза таки буде проведено.