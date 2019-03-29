Справа на $33 млн: ГПУ оголосила підозра Злочевському

Генеральна прокуратура України оголосила підозра екс-міністру екології та природних ресурсів, бізнесменові Миколі Злочевському по справі про відмивання понад $33 млн при купівлі групи компаній «Херсонської нафтоперевалки».

«Слідчі прокуратури з’ясували, що злочинна група, очолювана «сімейним менеджером» Януковича Сергієм Курченком і колишнім на той час першим віце-прем’єром Сергієм Арбузовим спланували і здійснили схему легалізації через сумнівні оборудки понад $33 млн для покупки групи компаній, які володіють Херсонської нафтоперевалкою», — наголошується в повідомленні.

При цьому, йдеться в документах, ставилася мета використовувати даний актив для приховування схеми контрабанди нафтопродуктів на території України.

Прокуратура вважає, що Злочевський свідомо погодився стати частиною цієї злочинної схеми. Подільники зареєстрували на території острова Тортола (частина Британських Віргінських островів) компанію Rosseu Business Group Ltd, яка виступила формальним покупцем нафтоперевалки.

Принагідно були створені у закордонних офшорах ряд інших компаній-посередників, а гроші перераховувалися на рахунки в банках Панами, Кіпру, Латвії та Естонії.

«Всього за період з 9 жовтня по 8 листопада 2013 року загальна сума легалізованих (відмитих) коштів, які є учасниками злочинної організації були виплачені в рахунок оплати Херсонської нафтоперевалки і пов’язаного з нею майна та майнових прав, склала 33 076 000 доларів США», — йдеться в документах.