На Донеччині загинув військовий штаб ООС

Один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення в результаті обстрілу з боку незаконних збройних формувань на сході України в п’ятницю, 29 березня.

Про це повідомляється на сторінці Операції Об’єднаних сил в соцмережі Facebook.

«В результаті обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. Оборонці підрозділу адекватною відповіддю змусили ворога припинити обстріли. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», — йдеться у зведенні станом на 18:00 29 березня.