У турецькому порту заблокували судно з українськими моряками

У Туреччині в порту Гебзе біля Стамбула заблоковано судно Urgence, до складу команди входять два українських моряка.

Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

Всього екіпаж судна складається з шести чоловік. Двоє з них — громадяни України, решта — це громадяни Азербайджану і Туреччини.

За словами консула, моряки не можуть зійти на берег тільки тому, що може бути загроза безпеки в порту (для судна).

«Зараз не можна залишати судно без екіпажу. Натомість, у разі необхідності, у супроводі агентів, певну кількість екіпажу може сходити на берег. Є така домовленість з керівництвом порту», — сказав Гаман.

Він також зазначив, що встановлений фактичний власник судна, оскільки спочатку власником була одна компанія, а потім судно було продано. Судновласник готовий йти на рішення полюбовно з фрахтувальником. Пообіцяв, що найближчим часом це питання буде вирішено.

Крім того, за словами консула, з 27 березня судно відвідали представники судових органів, прокуратури, керівництва порту і зобов’язали фрахтувальника провести розвантаження судна протягом 10 днів, після цього команда фактично будуть мати можливість зійти на берег.

Гаман заявив, що судновласник готовий виплатити певну заборгованість по зарплаті, але «все залежить від рішення формального судового спору». Генконсул висловив сподівання, що ситуація вирішиться позитивно для українських громадян.