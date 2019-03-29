У Вінниці катався 18-річний велосипедист з автоматом і ножем

У Вінниці поліцейські затримали 18-річного озброєного велосипедиста з цілим арсеналом боєприпасів в рюкзаку.

Відзначається, що підозрілого молодика копи зупинили вночі для перевірки.

У рюкзаку поліцейські знайшли заряджений автомат, запасний магазин з патронами, ніж і балаклаву. Звідки юнак узяв зброю і куди їхав вночі, він відмовився пояснити.

«Зараз поліцейські з’ясовують, до якого злочину готувався зловмисник, озброєний автоматичним пістолетом Scorpion, наведеним у бойову готовність», — йдеться в повідомленні.

Молодий чоловік затриманий, зброю і боєприпаси вилучені та направлені на експертизу. Відкрито кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.