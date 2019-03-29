Поки лікарі надавали допомогу, Renault протаранив швидку в Дніпрі

29 березня на Успенській площі Renault протаранив припаркований автомобіль швидкої. У момент аварії медики надавали допомогу пацієнту. Через аварію рух транспорту ускладнений, однак пробки немає.

Дівчина, яка перебувала за кермом Renault, їхала в бік Європейської площі і їй потрібно було об’їхати припаркований швидку. У цей момент їй на зустріч їхав інший автомобіль. Попередньо, аварія сталася через те, що дівчина спробувала прослизнути вперед, але не розрахував габарити свого автомобіля. З-за аварії медикам довелося викликати іншу бригаду лікарів, щоб вони госпіталізували пацієнта в лікарню.

Патрульні огородили місце аварії конусами і регулювали рух авто. Правоохоронці повідомили, що жодних ознак алкогольного сп’яніння у водія Renault не було. Подія обійшлася без людських жертв.