Визначено найбільш популярний авіамаршрут у світі

На першому місці виявився рейс Куала-Лумпур — Сінгапур. Протягом року за цим маршрутом здійснюється близько 30 тисяч перельотів. В середньому щодня в цьому напрямі здійснюється 82 перельоту.

За ним пішли маршрути Гонконг — Тайбей (28,5 тисячі рейсів в рік) і Сінгапур, Джакарта (27 тисяч рейсів в рік).

У топ-10 також увійшли рейси Джакарта — Куала-Лумпур, Інчхон (Республіка Корея) — Кансай (Японія), Нью-Йорк — Торонто, Гонконг — Інчхон, Бангкок — Сінгапур і Дубай — Кувейт.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», визначено найбільш корисні для здоров’я аеропорти.

За матеріалами Delfi.ee

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