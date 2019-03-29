У Франції винесли вирок одному з лідерів “жовтих жилетах”

34-річному Еріку Друе інкримінували організацію демонстрацій, на проведення яких владою було накладено заборону



Учаснику протестного руху “жовтих жилетах” 34-річному Еріку Друе інкримінували організацію демонстрацій, на проведення яких владою було накладено заборону. Прокуратура просила застосувати до Друе один місяць арешту умовно. Адвокат Друе заявив, що буде оскаржувати судове рішення, винесене в п’ятницю, 29 березня.

Між тим французькі органи влади знову заборонила проведення акцій “жовтих жилетах” 30 березня, зокрема на Єлисейських полях в Парижі, щоб запобігти ескалації насильства. Протестувальники, однак, планують вийти вже на 20-ю поспіль протестну акцію.

Нагадаємо, в суботу, 23 березня, незважаючи на заборону на проведення демонстрацій, учасники руху “жовтих жилетах” вийшли на антиурядові акції протесту в Парижі і ще кількох містах Франції.