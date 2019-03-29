На Одещині п’яний чоловік «зварив» дружину в окропі

Житель Одеської області вбив дружину, обливши окропом. Стало відомо, що 37-річна мешканка Шабо померла від опіків більше 20 % поверхні тіла.

В результаті слідства встановлено, що між загиблої та її співмешканцем під час розпиття спиртних напоїв виникла сварка, під час якої чоловік схопив відро з окропом і облив дружину.

Жінка отримала серйозні опіки нижній частині тіла, але до медиків не зверталася і через кілька днів померла. Чоловіка затримали, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років відповідно до частини 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.