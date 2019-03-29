У Брюсселі «Пісяючого хлопчика» спіймали на розбазарюванні ресурсів

Найзнаменитіша брюссельська статуя виявилася самою «ненажерливою» – інженерні служби міста абсолютно випадково з’ясували, що за день «Пісяючий хлопчик» виливає з себе від 1000 до 2500 літрів чистої питної води.

На це звернув увагу один з фахівців з енергетики, Реджіс Калленс, який встановлював на фонтан лічильник води. За його словами, раніше ніхто навіть не замислювався над тим, скільки води насправді споживає статуя.

Вирішити проблему потоку води влади міста пропонують за допомогою установки замкнутої системи циркуляції, при якій «Пісяючий хлопчик» буде повторно використовувати ту ж саму воду, яку вже виливав раніше.

Експрес-інформація по країні

Бельгія (Королівство Бельгія) – держава в Західній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Брюссель

Найбільші міста: Брюссель, Антверпен, Гент, Льєжі, Шарлеруа, Брюгге

Форма правління – Федеративна держава, що є конституційною монархією

Територія – 30 528 км2 (139-я в світі)

Населення – 11,2 млн чол. (77-я в світі)

Офіційні мови – нідерландська, французька, німецька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,890 (21-я в світі)

ВВП – $531,5 млрд (25-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Нідерландами, Німеччиною, Люксембургом, Францією

Статуя хлопчика з’явилася в Брюсселі в XVII столітті і є однією з найпопулярніших визначних пам’яток країни.

«Навколо Світу. Україна» писав про те, як виглядають найвідоміші пам’ятки в житті.

За матеріалами Delfi.ee

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