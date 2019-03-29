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У Чорноморську в порту прогримів вибух, є постраждалі

29.03.2019

В результаті вибуху чоловік отримав опіки обличчя. У Чорноморську в морському порту вибухнула ємність для зберігання зерна.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

«Вибух і подальше загоряння багатотонної силосної ємності для зберігання зернових культур відбулося під час завантаження зерна», — йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху постраждав чоловік, який неподалік проводив зварювальні роботи. Постраждалого госпіталізували з опіками обличчя.

За попередніми даними, вибух стався через накопичення дрібнодисперсного зернового пилу в ємності.

Зараз правоохоронці та рятувальники ДСНС встановлюють всі обставини інциденту, якому буде дана належна правова кваліфікація.

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